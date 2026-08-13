Ilie Bolojan, în teleconferinţă cu prefecţii pe tema PNRR: Sunt peste 15.000 de proiecte în toată ţara

Publicat 13 aug. 2026, 12:17 Sursă Realitatea.net

„În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanţate prin PNRR şi să ne asigurăm că acestea sunt recepţionate la timp”, a transmis premierul interimar.

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