Instituirea zilei de 8 septembrie ca Ziua Națională a Atletismului Românesc, proiect AUR adoptat în unanimitate de Senat

Publicat 24 iun. 2026, 19:06 Sursă Realitatea.Net

În ședința de plen a Senatului de miercuri, 24 iunie, proiectul de lege inițiat de AUR pentru instituirea zilei de 8 septembrie ca Ziua Națională a Atletismului Românesc a fost adoptat în unanimitate de senatorii prezenți.

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