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Accident grav în stațiunea 2 Mai. Un autocar a izbit o autospecială de poliție și a proiectat-o într-o motocicletă

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 19:56

Trei persoane au fost rănite în urma unui accident produs în stațiunea 2 Mai, după ce un autocar înmatriculat în Republica Moldova a lovit o autospecială de poliție aflată în misiune, pe care a proiectat-o într-o motocicletă.

Potrivit primelor informații, echipajul de poliție oprise pentru a verifica documentele unei tinere care conducea motocicleta. Anchetatorii susțin că autospeciala avea semnalele luminoase în funcțiune în momentul producerii impactului.

În urma coliziunii, cei doi polițiști și motociclista au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În autocar se aflau 78 de turiști care se deplasau spre Bulgaria. Niciunul dintre pasageri nu a fost rănit și nu a avut nevoie de asistență medicală.

Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele șoferului autocarului și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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