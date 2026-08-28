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Politica· 2 min citire
Niculina Stelea (senator AUR): „Primarul Capitalei copiază politica lui Bolojan și lovește în familii și persoanele vulnerabile”
Niculina Stelea (senator AUR)
Senatorul AUR Niculina Stelea critică intenția Primăriei Capitalei de a suspenda stimulentele și ajutoarele destinate persoanelor vulnerabile și familiilor, acuzând administrația lui Ciprian Ciucu că preia politica de tăieri promovată de Guvernul Bolojan și o aplică la nivelul Bucureștiului, în condițiile în care România se confruntă deja cu un declin demografic sever.
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