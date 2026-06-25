Nicușor Dan, despre imaginile în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu:”Am fost să mănânc. Întreaga echipă de securitate a fost cu mine”

Președintele României, Nicușor Dan, a venit joi cu o serie clarificări cu privire la imaginile apărute în presă de la o terasă din Bruxelles, unde a fost surprins alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu. Șeful statului a explicat că se afla la masă împreună cu întreaga echipă de securitate, în conformitate cu prevederile legale privind protecția demnitarilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nicusor dan