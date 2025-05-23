NICUȘOR DAN: RESPECT DECIZIILE TRATATELOR LA CARE SUNTEM PARTE; VREM SĂ CONTINUĂM RELAȚIA BUNĂ CU ISRAELUL

Președintele ales, Nicușor Dan, a declarat, joi, că datoria sa este să respecte tratatele convenite de România, menționând, totodată, că țara noastră dorește să continue relația 'foarte bună' cu Statul Israel.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl consideră vinovat de crime de război pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.



'Nu este treaba mea asta. Treaba mea este să respect niște decizii ale unor tratate, curți, în cazul acesta, la care suntem parte. Dincolo de asta, vrem să continuăm relația foarte bună pe care o avem cu statul evreu', a răspuns președintele ales, în cadrul unei declarații de presă.



Nicușor Dan i-a mulțumit joi premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru felicitările transmise pentru câștigarea alegerilor, asigurându-l de angajamentul său în vederea consolidării relațiilor dintre România și Israel.



'Apreciez sincer mesajul dumneavoastră și prețuiesc profund prietenia istorică dintre România și Israel. Vă asigur de angajamentul meu în vederea consolidării relațiilor dintre națiunile noastre, unite prin legături culturale comune și o dăruire puternică pentru cooperare eficientă în domenii precum: tehnologie, educație, cultură și păstrarea memoriei istorice', a scris Nicușor Dan, joi, pe rețeaua X.



Pe 8 mai, în cadrul unei dezbateri electorale, Nicușor Dan afirma că premierul Benjamin Netanyahu nu va efectua o vizită în România. El adăuga că țara noastră trebuie să aibă 'o relație normală' cu Israelul.



'Nu se va întâmpla niciodată cât există această decizie (mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională - n.r.) ca premierul Netanyahu să vină în România', spunea el, la momentul respectiv.

