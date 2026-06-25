Nicușor Dan vrea guvern nou până marți, când începe vacanța parlamentară: Aștept ca partidele să vină mâine cu soluții

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la finalul vizitei în Republica Polonă cu prilejul participării la Summitul Flancului Estic de la Gdansk, că vrea un guvern nou până marți, când începe vacanța parlamentară și a subliniat că ”aștept ca partidele să vină mâine cu soluții”.
Declarațiile șefului statului, aici:
LIVE TEXT:
Am susținut din nou cât e de important hub-ul de securitate la Marea Neagră, pentru care am progresat împreună cu partea bulgară, cât e de important nu doar pentru România, cât pentru Europa, pentru că vorbim de o libertate de navigație efectivă în Marea Neagră și, astfel, o posibilitate de a avea schimburi economice cu zona Caucazului foarte importante în contextul în care, evident că suntem într-o criză energetică și zona Caucazului poate să fie pentru Europa un furnizor de energie.
Și, bineînțeles, am discutat de programele de înzestrare și cele care sunt pe actualul cadru financiar și cele care sunt pe, și mai ales cele care sunt pe cadrul financiar viitor, o sumă consistentă de 130 de miliarde atât pentru echipamente militare cât și pentru mobilitatea militară. Și, bineînțeles, în urmă cu puțin timp am avut onoarea să îi oferim o importantă distincție a statului român fostului președinte polonez și lider al mișcării Solidaritatea, Lech Wałęsa.
Întrebări:
Reporter: Aș vrea să vă întreb, de când ați ajuns la Palatul Cotroceni, cât de puternic ați simțit influența acestui așa numit sistem? Cum v-a afectat munca și cum credeți că ar putea să dispară influența asta în România?
Nicușor Dan: În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și, bineînțeles că pentru a face o reformă, e mult mai simplu să... Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția, de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Ăsta este răspunsul. Și, dacă vrem să ajungem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul.
Reporter: Și acum credeți că șeful sistemului poate livra România onestă?
Nicușor Dan: Da, în timp. În timp și fără să producă anarhie.
Reporter: Și legat de situația la zi, astăzi au fost discuții la Vila Lac între partidele parlamentare. Dacă aveți informații din ce au discutat liderii acolo, pentru că, din sursele noastre, cumva s-a ajuns la un nou blocaj și vreau să vă întreb dacă există riscul ca guvernul Bolojan să rămână interimar până la toamnă.
Nicușor Dan: Nu vreau să fac această predicție, însă pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede. Și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta.
Reporter: Vreau să vă întreb exact cum s-a desfășurat această negociere sau cum se va desfășura. Mai concret, PNL, USR și UDMR vor veni cu o variantă de premier la dumneavoastră, iar pe de altă parte și PSD va veni cu o variantă, iar dumneavoastră veți alege pe cine desemnați, sau vă doriți mai degrabă să existe o propunere de premier comună pe care dumneavoastră mai apoi să o desemnați?
Nicușor Dan: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap, în mod logic, acele declarații politice care s-au făcut în fața dumneavoastră, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție, cel puțin pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni putem să, noi toți cetățenii în țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate.