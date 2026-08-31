Parlamentarii se întorc la muncă. Ce urmează să se decidă în noua sesiune și ce reforme au pus partidele pe masă

Senatul și Camera Deputaților își reiau marți activitatea, odată cu începerea celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din acest an. Prima zi de lucru va aduce și o serie de decizii privind componența Birourilor Permanente ale celor două Camere.
Noua sesiune legislativă se desfășoară într-un context politic în care formarea unui Guvern cu puteri depline se află printre principalele obiective ale Parlamentului. În același timp, partidele vin cu propriile proiecte și reforme pe care vor să le promoveze în lunile următoare.
Când se reunesc senatorii și deputații
Camera Deputaților a fost convocată pentru ora 16:00, când este programată ședința de plen. La Senat, activitatea va începe mai devreme, cu reuniunea Biroului Permanent de la ora 12:00, în timp ce plenul este stabilit tot pentru ora 16:00.
Convocarea celor două Camere a fost făcută de președintele Senatului și de președintele Camerei Deputaților, prin decizii publicate în Monitorul Oficial.
Documentele au fost emise în baza prevederilor Constituției României și a regulamentelor proprii ale celor două foruri legislative.
Prima zi aduce și alegeri în conducerile Camerelor
Senatorii și deputații vor avea de stabilit, în prima zi a sesiunii, componența funcțiilor din Birourile Permanente care revin grupurilor parlamentare.
În fiecare dintre cele două Camere vor fi aleși vicepreședinții, secretarii și chestorii. Propunerile sunt făcute de grupurile parlamentare în funcție de ponderea acestora, configurația politică a forului legislativ și negocierile dintre liderii formațiunilor.
Listele candidaților vor fi supuse votului în ansamblu, iar aprobarea se face prin vot deschis, cu majoritatea parlamentarilor prezenți.
Formarea noului Guvern, una dintre mizele sesiunii
Pe agenda Parlamentului se află și votarea unui Guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele politice pentru desemnarea premierului.
Procesul de formare a Executivului va necesita ulterior obținerea unei majorități parlamentare pentru învestirea noului Guvern.
În paralel, legislativul are de analizat mai multe proiecte importante, printre acestea numărându-se salarizarea unitară și modificările privind sistemul de admitere la liceu.
Ce vrea PNL să schimbe în această sesiune
Liberalii și-au stabilit deja o parte dintre obiectivele pentru perioada următoare. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a indicat reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat printre prioritățile formațiunii.
Lista liberalilor mai cuprinde reforma administrativ-teritorială și reforma electorală. În cazul acesteia din urmă, PNL vizează inclusiv reducerea dimensiunii Parlamentului României și diminuarea dimensiunii administrației locale.
Formațiunea mai are pe agenda politică reforma bugetului asigurărilor de sănătate și promovarea Legii lustrației.
AUR vrea Parlament cu 300 de aleși
Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat propriile priorități legislative pentru sesiunea care începe marți.
Printre propunerile formațiunii se află menținerea unui Parlament bicameral, dar cu 300 de parlamentari. AUR susține, de asemenea, revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.
O altă propunere anunțată de partid privește limitarea la două mandate a conducerilor instituțiilor publice.
PSD își stabilește prioritățile înaintea începerii sesiunii
Social-democrații urmează să își definitiveze prioritățile în cadrul ședinței Consiliului Politic Național programate luni.
Pentru PSD, una dintre chestiunile aflate în prim-plan este deblocarea procesului de desemnare a noului premier și formarea unei majorități capabile să susțină votul de învestitură al noului Guvern.