PREȘEDINTELE NICUȘOR DAN ȘI URSULA VON DER LEYEN VIZITEAZĂ PORTUL MILITAR CONSTANȚA ȘI BAZA 57 AERIANĂ
Luni după-amiază, președintele Nicușor Dan și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor efectua o vizită comună la Portul Militar Constanța și la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, informează Administrația Prezidențială.
Von der Leyen va sosi la baza aeriană la ora 15:00, după care va vizita, împreună cu președintele român, fregata „Regele Ferdinand”. Ulterior, cei doi oficiali vor avea convorbiri oficiale, vor discuta cu militarii dislocați și vor susține o conferință de presă comună.
Discuțiile se vor concentra pe consolidarea cooperării UE – NATO și pe măsuri de prevenire și descurajare a amenințărilor maritime și hibride. Vizita face parte dintr-un turneu european al șefei Comisiei, care va include și Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania și Bulgaria, subliniind sprijinul UE pentru statele membre cu frontiere comune cu Rusia sau Belarus.
Sursa: Newsinn
