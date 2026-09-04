Preşedintele Zelenski l-a demis pe şeful Departamentului Serviciului de Securitate

Ofiţeri ai SBU au fost atacaţi cu focuri de armă, la 2 septembrie, de una dintre unităţile Forţelor de Apărare ale Ucrainei, în timp ce anchetau un presupus complot terorist rusesc împotriva unui membru al opoziţiei de la Moscova.
Preşedintele ucrainean l-a demis pe Oleg Hramov din funcţia de şef al Departamentului Serviciului de Securitate după un conflict în care au fost implicaţi agenţi ai Serviciului de Securitate (SBU) şi ai Direcţiei de Informaţii Militare.
Volodimir Zelenski a numit incidentul o situaţie absolut ruşinoasă şi a anunţat că Procuratura Generală de la Kiev şi Biroul de Investigaţii de Stat au început o închetă pentru a stabili cu exactitate circumstanţele acestuia.
Potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, ofiţeri ai SBU au fost atacaţi cu focuri de armă, la 2 septembrie, de una dintre unităţile Forţelor de Apărare ale Ucrainei, în timp ce anchetau un presupus complot terorist rusesc împotriva unui membru al opoziţiei de la Moscova.
Agenţia de Informaţii Militare Ucraineană a anunţat că ţinta complotului era Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruşi, o unitate paramilitară care luptă alături de Armata Ucraineană, căreia îi este subordonată.
Prezent în Ucraina pentru a sărbători Ziua Independenţei, Kaplunov a fost reţinut de SBU pe 23 august, iar ulterior, agenţii serviciului au mers la domicilul acestuia pentru a efectua o percheziţie.
În timpul acesteia, la faţa locului au sosit mai mulţi ofiţeri de contrainformaţii militare care au deschis focul, trei dintre ei fiind răniţi.
Ulterior, SBU a prezentat un videoclip în care Oleg Kaplunov afirmă că a fost contactat de o persoană din Rusia care acţiona în numele Agenţiei de Informaţii de la Moscova şi care dorea să-l recruteze pentru ca el să-i asasineze pe mai mulţi membri ai personalului de apărare ucrainean.
Avocatul bărbatului a declarat că în registrare a fost făcută, însă, sub presiune şi că a fost difuzată pentru a muşamaliza schimbul de focuri. Între timp, Oleg Kaplunov a fost eliberat din custodia SBU.