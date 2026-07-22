Politica· 1 min citire

Realitatea Plus cheamă liderii partidelor și instituțiilor la dialog: „Opriți dezbinarea! Acesta este momentul unității”

Realitatea PLUS/ Inquam Photos: George Călin

Realitatea PLUS/ Inquam Photos: George Călin

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat22 iul. 2026, 09:05
SursăRealitatea PLUS

România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Suntem mai dezbinați ca oricând, iar această ruptură nu ajută pe nimeni. Dincolo de diferențele de opinii și de apartenența politică, este momentul ca interesul național să fie pus pe primul loc.

Realitatea Plus îi cheamă la dialog pe reprezentanții tuturor instituțiilor și ai tuturor partidelor politice care vor fi prezenți în platourile noastre. Românii așteaptă mai puține conflicte și mai multe soluții. Așteaptă responsabilitate, colaborare și măsuri concrete pentru ca România să iasă din criza în care se află.

Noi vom continua să facem ceea ce am făcut întotdeauna: să fim vocea oamenilor, să aducem în prim-plan problemele reale ale românilor și să cerem răspunsuri și soluții de la cei care au puterea de a decide. Acesta este momentul unității. România are nevoie de dialog, de responsabilitate și de decizii care să redea oamenilor încrederea în viitor.

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