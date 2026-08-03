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România ar putea avea un nou Guvern abia în septembrie: Nicușor Dan pregătește noi consultări cu partidele după 15 august

Consultări la Cotroceni

Consultări la Cotroceni

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat3 aug. 2026, 10:28
SursăRealitatea PLUS

România ar putea avea un nou guvern abia în luna septembrie, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS. Surse politice susțin că, în următoarele două săptămâni, vor avea loc noi consultări oficiale la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare.

Potrivit acelorași surse, după consultările programate după 15 august, la Parlament ar urma să ajungă o nouă propunere de premier, împreună cu o nouă formulă de guvernare. În acest scenariu, votul pentru învestirea Executivului ar avea loc abia în luna septembrie. Dacă acest calendar va fi respectat, se vor împlini aproape patru luni de când Ilie Bolojan conduce Guvernul în regim de interimat.

PSD nu ar pregăti noi negocieri

Surse din Partidul Social Democrat susțin că, cel puțin pentru moment, nu sunt programate noi discuții cu celelalte formațiuni politice în vederea formării unei majorități. În același timp, pe agenda Parlamentului se află legea integrității, care intră luni în plen. Potrivit surselor citate, parlamentarii PSD vor depune un amendament care îl vizează pe Dominic Fritz.

Au fost discutate și alte proiecte legislative

Sursele mai afirmă că, în urmă cu câteva zile, au avut loc discuții între reprezentanții PSD și președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. În cadrul acestor întâlniri ar fi fost analizate atât legea integrității, cât și legea biodiversității. Legea biodiversității urmează să intre în plenul Senatului în această săptămână, în cadrul sesiunii extraordinare.

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