Politica· 1 min citire

Schimbare majoră la Budapesta. András Baka, adversarul lui Orbán, ajunge președintele Ungariei

Andras Baka

Andras Baka

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 17:52

Parlamentul Ungariei l-a ales marți pe András Baka în funcția de președinte al țării. Fostul șef al Curții Supreme și critic al reformelor judiciare din perioada Viktor Orbán a obținut 140 de voturi pentru și doar 6 împotrivă.

Baka a fost susținut de partidul TISZA, formațiunea condusă de premierul Péter Magyar. Deputații Fidesz, partidul lui Viktor Orbán, au boicotat votul.

Noul președinte are o carieră îndelungată în domeniul juridic. A fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar în 2009 a fost ales președinte al Curții Supreme a Ungariei.

Mandatul său la conducerea instanței supreme a fost întrerupt de guvernul condus de Viktor Orbán, după schimbările aduse sistemului judiciar. Ulterior, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că îndepărtarea sa din funcție a fost nelegală.

Alegerea lui Baka este considerată un semnal simbolic al schimbării politice produse în Ungaria după victoria TISZA în alegerile parlamentare din acest an. Noul guvern a început să elimine mai multe structuri și persoane asociate perioadei de 16 ani în care Orbán s-a aflat la putere.

Funcția de președinte al Ungariei este în mare parte ceremonială, însă șeful statului are atribuții importante, inclusiv în ceea ce privește promulgarea și verificarea legislației.

András Baka urmează să își înceapă oficial mandatul pe 19 august.

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