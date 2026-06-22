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Politica· 2 min citire
Ședință-cheie în Parlament, de la ora 10:00: se stabilește calendarul învestirii Guvernului Veștea
Parlamentul României
Publicat22 iun. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net
Ședință-cheie în Parlament, luni dimineață. Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc de la ora 10:00, în format online, pentru a stabili calendarul învestirii Guvernului Veștea.
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