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Politica· 2 min citire
Simion merge în SUA, în perioada 20-22 ianuarie. Piperea: ”O să vorbim despre justiția ca armă politică” -VIDEO
Simion merge în SUA, în perioada 20-22 ianuarie. Piperea: ”O să vorbim despre justiția ca armă politică” -VIDEO
George Simion va face o vizită în Statele Unite ale Americii
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