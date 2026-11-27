Sorin Grindeanu a declarat vineri că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, trebuie să realizeze o rectificare corectă a bugetului, după ce raportul privind starea finanțelor publice a arătat obligații neachitate de aproape 50 de miliarde de lei.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj direct către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în urma prezentării raportului privind starea finanțelor publice. Social-democratul consideră că actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget care nu acoperă obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei.
„Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanțelor”, a scris liderul PSD vineri pe Facebook.
Cifrele prezentate de ministrul Finanțelor
În cadrul conferinței de presă de vineri, Alexandru Nazare a detaliat situația obligațiilor de plată. Ministrul a precizat că suma totală solicitată de cei 58 de ordonatori de credite pentru cheltuieli destinate finalizării anului 2026 este de 46 de miliarde de lei, estimată de aceștia.
Din această sumă, 19 miliarde de lei reprezintă obligații certe. Potrivit ministrului, circa 15 miliarde de lei se referă la plățile pentru magistrați, iar în jur de 3,7 miliarde de lei sunt obligații certe pentru Casa de Sănătate.
Critici la adresa guvernării precedente
Sorin Grindeanu a criticat modul în care fostul guvern a gestionat deficitul bugetar. Deși deficitul după 10 luni este de 3,92% din Produsul Intern Brut, comparativ cu 5,64% de anul trecut, președintele PSD susține că acest lucru a adus prejudicii economiei.
Liderul social-democrat a afirmat că în spatele deficitului redus au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde de lei, adică peste 2% din PIB, ceea ce el numește un preț uriaș care a sufocat economia.
„Ministrul Finanțelor are acum de pus ordine în plăți și de făcut o rectificare corectă, cu priorități clare. Și apoi să facem un buget pe 2027 realist, fără cosmetizări de tip Bolojan”, a mai spus Grindeanu.
Președintele PSD a concluzionat că reducerea deficitului nu reprezintă disciplină bugetară sau reformă, ci ascunderea datoriilor către viitori guvernanți.