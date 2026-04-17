Trei petroliere uriașe au rupt blocada și au reușit să treacă prin strâmtoarea Ormuz

Trei petroliere iraniene, cu o încărcătură totală de circa cinci milioane de barili de țiței, au părăsit miercuri Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, primele astfel de nave plecate din porturile iraniene după blocada impusă acestora de SUA începând de luni, a anunțat vineri societatea de monitorizare a transportului maritim Kpler.

Conform datelor Kpler, petrolierele purtând numele "Deep Sea", "Sonia I" și "Diona", toate trei supuse "sancțiunilor" americane, au tranzitat miercuri Strâmtoarea Ormuz.

Fiecare au avut ca punct de plecare insula Kharg, unde se află cel mai mare terminal petrolier al Iranului, prin care această țară livrează aproximativ 90% din exporturile sale de petrol.



După eșecul negocierilor directe dintre SUA și Iran desfășurate în weekend la Islamabad, președintele american Donald Trump a anunțat impunerea unei blocade navale împotriva Iranului, care a intrat în vigoare luni, o acțiune de represalii față de restricționarea de către Iran a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. În ciuda acestei blocade, despre care Washingtonul susține că este aplicată întocmai, mai multe nave au traversat strâmtoarea către sau dinspre porturile iraniene.



Înaintea celor trei petroliere care au trecut miercuri prin Strâmtoarea Ormuz, din data de 10 aprilie niciun petrolier iranian nu ieșise prin Golful Persic cu încărcătură la bord.

Website-urile de monitorizare a traficului maritim nu oferă date recente despre localizarea acestor trei petroliere, întrucât navele și-au închis transponderele.

Totuși, compania Kpler, care folosește și alte metode de urmărire a navelor, a confirmat că toate aceste trei petroliere au tranzitat strâmtoarea pe direcția de ieșire miercuri, 15 aprilie.



Destinația lor este necunoscută, dar aceste nave au efectuat sistematic în ultimii ani curse în zona Singapore, de unde își transferă în largul mării încărcăturile către alte nave (ship to ship), care au ca destinație China, conform datelor companiilor Global Fishing Watch și Kpler.



Începând cu 1 martie, a doua zi după începutul războiului lansat de SUA și Israel, încărcăturile a cel puțin 37 de petroliere venite din Iran au fost transferate pe mare în aceeași zonă, în total cel puțin 62,3 milioane de barili de țiței. Destinațiile finale ale acestor încărcături, atunci când sunt cunoscute, sunt în mod constant porturi chineze.