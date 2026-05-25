UDMR se delimitează de ministrul Culturii după înregistrările cu limbaj de mahala. Demisia, cerută de urgență

Scandalul înregistrărilor audio de la Ministerul Culturii aduce primele reacții politice majore. Deputatul UDMR Csoma Botond susține că retragerea din funcție a ministrului, după publicarea limbajului licențios, este o decizie firească și asumată.

Scandal de proporții la vârful culturii românești. O înregistrare audio bombă din anul 2012, publicată recent în spațiul public, în care actualul ministru al Culturii, Demeter András István, folosește un limbaj extrem de vulgar în legătură cu achiziția Radio Chișinău, a dinamitat scena politică.

Reacția partenerilor de la UDMR a fost fulgerătoare: Uniunea îi cere practic plecarea din funcție, catalogând comportamentul demnitarului ca fiind complet incompatibil cu statutul său.

Mesajul dur al UDMR: „Demisia este un gest firesc”

Purtătorul de cuvânt al Uniunii și liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat dur printr-o postare pe Facebook. Acesta a transmis un semnal clar că partidul nu va tolera astfel de derapaje:

„UDMR se delimitează categoric atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul acestor afirmații. Ele sunt total incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și distrug încrederea cetățenilor în instituțiile statului.”

Conform liderului politic, respectul față de cetățeni, democrația și parcursul euroatlantic al României sunt valori nenegociabile pentru UDMR. În acest context tensionat, „demisia ministrului este singurul gest firesc și responsabil” , a subliniat Botond.

Temerea UDMR: Să nu se ajungă la atacuri xenofobe

Dincolo de jocurile politice de la București, miza este mult mai mare pentru comunitatea maghiară. Csoma Botond a atras atenția că derapajul unui singur om nu ar trebui să devină o armă politică împotriva unei întregi etnii.

Efecte de durată: Declarațiile licențioase riscă să arunce o umbră nedreaptă asupra comunității maghiare din România și a reprezentanților săi legitimi.

Apel la decență: UDMR cere ca această criză să fie tratată cu maxim echilibru, fără a fi transformată într-un instrument de propagandă sau într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică.

Fără generalizări: „Critica unui comportament individual nu poate justifica sub nicio formă etichetările colective” , a avertizat deputatul.

Contextul din spatele audio-ului incriminator

Înregistrarea care a declanșat acest taifun politic a fost scoasă la lumină de o publicație centrală. Deși discuția telefonică în care Demeter András István folosește un vocabular de mahala datează din 2012 și vizează detalii din culisele achiziției postului Radio Chișinău , impactul ei în prezent este devastator pentru fotoliul său de ministru. Cu sprijinul politic retras de propriul partid, zilele acestuia la conducerea Ministerului Culturii par numărate.