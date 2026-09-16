Victor Ponta, propus din nou pentru funcția de premier. Pe ce voturi se bazează și ce spune despre formarea Guvernului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 sept. 2026, 21:26

Victor Ponta este propus din nou pentru funcția de prim-ministru, înaintea consultărilor pe care președintele Nicușor Dan le va avea joi, 17 septembrie, cu partidele și formațiunile parlamentare.

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