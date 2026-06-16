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Volodimir Zelenski se va întâlni cu Emmanuel Macron la Summitul G7. Ana-Maria Păcuraru, transmisiune specială pentru REALITATEA PLUS

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 16 iun. 2026, 10:29

Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski se vor întâlni marți, în marja Summitului G7 de la Évian-les-Bains. și vor purta discuții cruciale privind securitatea Ucrainei. Din mijlocul evenimentelor, Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la , unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei transmite informații în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

De la malul lacului Leman, la Evian, intrăm astăzi în inima summitului G7, ziua în care cele șapte mari democrații ale lumii trec de la discursuri la decizii.

Dimineața a început cu Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski este primit în scurt timp de Emmanuel Macron, iar liderii G7 se reunesc sub un titlu care spune totul: Construirea păcii și securității pentru Ucraina și Europa. Pe masă, garanțiile de securitate, dar și presiunea coordonată asupra Moscovei.

La prânz, atenția se mută asupra Orientului Mijlociu. La Evian sosesc emirul Qatarului, președintele Emiratelor și cel al Egiptului, într-un dejun de lucru dedicat gestionării crizei și stabilizării regiunii, exact în momentul în care tensiunea din zona Strâmtorii Hormuz și dosarul iranian domină agenda de securitate transatlantică.

După-amiază, G7 își deschide porțile către lume. Brazilia, India, Coreea de Sud și Kenya se alătură liderilor, alături de Banca Mondială și Banca Africană de Dezvoltare, pentru a reconstrui solidaritatea internațională.

Urmează fotografia de familie, imaginea care va defini acest summit, și, la seară, cine de gală oferită de cuplul Macron. O zi în care Occidentul încearcă să demonstreze că rămâne unit în fața războiului din Est și a focarelor din Orientul Mijlociu.

Ana Maria Păcuraru, trimis special la Summitul G7 din Evian-les-Bains, alături de delegația media americană, pentru Realitatea Plus.

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