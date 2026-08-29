Bolojan: Fără investiții, fără dotări, nu ne putem aștepta la o medicină de calitate în anii următori

Publicat 29 aug. 2026, 10:48 Sursă realitatea.net

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la inaugurarea Centrului de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj că medicina de calitate nu se poate face fără investiții și fără dotări.

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