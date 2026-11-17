De ce avem uneori senzația că ne prăbușim în gol chiar în momentul în care adormim? Tresărirea bruscă, însoțită de impresia unei căderi, este un fenomen cât se poate de firesc, numit tresărire hipnică. De ce apare, care sunt factorii care o favorizează și ce se întâmplă în creier în acele clipe de tranziție dintre veghe și somn, aflăm la Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru.

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