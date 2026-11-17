Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat luni seară, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, că pensiile românilor vor crește, majorarea urmând să fie inclusă în bugetul pe anul 2027, însă procentul nu a fost încă stabilit. În ceea ce privește salariul minim, social-democrata a precizat că decizia va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii sociali și mediul de afaceri.
Lia Olguța Vasilescu, anunț despre pensiile și salariile românilor
Va trebui făcută evaluarea cu exactitate înainte de buget și va trebui să fie prinsă în buget creșterea pensiilor. Cu siguranță va fi o creștere a pensiilor pentru că este un lucru pe care noi l-am asumat în momentul în care am intrat la guvernare, dar care este procentul n-aș putea să vă spun
a spus Lia Olguța Vasilescu, la Realitatea PLUS.
Cât despre salariul minim, edilul a precizat că o eventuală majorare va fi decisă în urma consultărilor cu partenerii sociali și mediul de afaceri, în cadrul Consiliului Național Tripartit.
În ceea ce privește salariul minim pe economie, la fel trebuie făcute discuțiile în Consiliul Național Tripartit. Este o decizie pe care nu o ia neapărat guvernul, ea trebuie făcută după o dezbatere foarte serioasă cu partenerii sociali și cu mediul de afaceri
a transmis aceasta.
Lia Olguța Vasilescu: ”Mediul economic este sufocat la acest moment”
Totodată, Lia Olguța Vasilescu a atras atenția că mediul de afaceri se opune, în mod tradițional, majorării salariului minim, pe motiv că aceasta duce automat la creșterea costurilor, și a subliniat că firmele au nevoie de măsuri de sprijin pentru a putea contribui la dezvoltarea economiei.
Și eu îmi amintesc din perioada în care eram ministru că de fiecare dată mediul economic se opunea la o creștere a salariului minim. Așa va fi și în acest an pe ideea că orice creștere a salariului minim automat se reflectă în costuri. Pentru se analizează mai multe mai multe planuri, nu-i și inclusiv în ceea ce privește câteva măsuri pentru mediul economic, pentru că acolo într-adevăr este o problemă foarte gravă.Dacă mediul economic va fi în continuare sufocat, mă refer aici la firme, atunci automat nu are cum să crească economia
a conchis primarul social-democrat.