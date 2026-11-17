Aproape jumătate dintre autovehiculele din județul Vaslui verificate online în prima parte a anului 2026 aveau polița de asigurare RCA expirată, potrivit datelor publicate de platforma Acteo.
Un raport al companiei Acteo arată că 46,2% dintre cele aproximativ 70.000 de vehicule verificate pe platformă în perioada ianuarie–noiembrie 2026 nu aveau o asigurare RCA validă la momentul controlului. Județul Vaslui ocupă locul doi în clasamentul național, după Vrancea, unde procentul a fost de 52,4%.
La nivel național, media mașinilor cu polița expirată s-a situat la 29,2%. Diferențele dintre județe sunt semnificative: topul este dominat de unități administrativ-teritoriale din Moldova și nord-vest, în timp ce Iași și Caraș-Severin înregistrează cele mai scăzute procente, de 19%.
Topul județelor cu vehicule neasigurate
Județele cu cele mai ridicate procente de mașini fără asigurare validă sunt:
Vrancea: 52,4%
Vaslui: 46,2%
Ialomița: 42,1%
Maramureș: 41,3%
Sălaj: 39,7%
La polul opus se află Iași (19,0%), Caraș-Severin (19,0%), Harghita (20,7%), Brăila (20,7%) și Alba (21,1%). Bucureștiul, care a înregistrat cel mai mare eșantion din raport cu aproape 11.000 de verificări, are un procent de 26,2%, iar Ilfov de 27,2%.
În septembrie 2026, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, estima că pentru aproximativ 25% dintre vehiculele înmatriculate, proprietarii nu dețineau o asigurare RCA validă.
Acteo precizează în raport că procentele reflectă verificările efectuate pe platforma proprie, nu întregul parc auto național. Compania menționează că utilizatorii pot solicita verificări tocmai pentru că suspectează existența unei probleme, aspect care poate influența statistica finală. Fiecare vehicul a fost numărat o singură dată, iar apartenența la un județ a fost stabilită în funcție de numărul de înmatriculare.