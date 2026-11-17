Publicat 17 nov. 2026, 12:49 Sursă Monitorul de Vaslui

Aproape jumătate dintre autovehiculele din județul Vaslui verificate online în prima parte a anului 2026 aveau polița de asigurare RCA expirată, potrivit datelor publicate de platforma Acteo.

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