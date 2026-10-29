Accident pe contrasens în Vaslui. Un tânăr beat și cu permisul suspendat a fost reținut

Publicat 29 oct. 2026, 13:00 Sursă Monitorul de Vaslui

Polițiștii din Vaslui au reținut un tânăr de 22 de ani, din comuna Tanacu, care a provocat un accident pe strada Dealul Cornului duminică seara, în timp ce conducea beat și cu permisul suspendat.

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