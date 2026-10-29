Accident pe contrasens în Vaslui. Un tânăr beat și cu permisul suspendat a fost reținut

Polițiștii din Vaslui au reținut un tânăr de 22 de ani, din comuna Tanacu, care a provocat un accident pe strada Dealul Cornului duminică seara, în timp ce conducea beat și cu permisul suspendat.
Incidentul s-a produs duminică, 25 octombrie 2026, în jurul orei 21:10. Șoferul a pătruns pe sensul opus de circulație și a lovit un autoturism care venea regulamentar din față. Nu au fost persoane rănite, accidentul soldându-se doar cu pagube materiale.
Conform cercetărilor Biroului Rutier Vaslui, bărbatul se deplasa cu un autoturism înmatriculat în județ, pe direcția Viișoara – Gura Bustei. La locul faptei, polițiștii au observat că emana halenă alcoolică, iar testul cu alcooltest a depășit limita legală.
Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice pentru analize toxicologice, care au confirmat o alcoolemie peste pragul admis. Verificările în bazele de date au stabilit că dreptul său de a conduce era suspendat încă de la începutul lunii octombrie 2026.