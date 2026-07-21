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Alertă la Tulcea, după atacuri cu drone în zona limitrofă din Ucraina. Au fost ridicate avioane de luptă
Mesaj Ro Alert
Publicat21 iul. 2026, 07:04
Sursărealitatea.net
O nouă alertă în Tulcea, în timpul unui atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei. Două avioane Eurofighter ale forțelor aeriene italiene și ale două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația.
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