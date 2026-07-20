Ce s-a întâmplat cu locuința lui Gheorghe Dincă, la șapte ani de la cazul Caracal. Locuința este abandonată și aproape de prăbușire

Au trecut șapte ani de la cazul Caracal, una dintre cele mai dramatice și controversate tragedii din istoria recentă a României. Între timp, locuința lui Gheorghe Dincă, condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare în dosarul dispariției Luizei Melencu și Alexandrei Măceșanu, a fost abandonată și s-a degradat considerabil.
Casa lui Gheorghe Dincă a ajuns o ruină
Imobilul din Caracal, devenit cunoscut în întreaga țară în vara anului 2019, este astăzi aproape de nerecunoscut. Locul care a intrat în atenția opiniei publice după dispariția Alexandrei Măceșanu a rămas pustiu, fără să mai fie locuit sau întreținut.
Imagini apărute recent pe rețelele de socializare surprind starea avansată de degradare a casei. Ferestrele din lemn sunt deteriorate, zidurile prezintă urme evidente ale trecerii timpului, iar curtea este acoperită de vegetație crescută necontrolat.
Poarta imobilului, devenită unul dintre simbolurile anchetei care a șocat România, este vizibil afectată de intemperii, iar întreaga proprietate lasă impresia unei locuințe abandonate de mulți ani.
Locul care a marcat una dintre cele mai controversate anchete din România
Casa din Caracal rămâne asociată cu unul dintre cele mai mediatizate dosare din România. Aici au intervenit autoritățile în timpul operațiunilor desfășurate după apelurile disperate ale Alexandrei Măceșanu, iar întârzierea intervenției a generat numeroase controverse și anchete.
Deși au trecut șapte ani de la acele evenimente, imobilul continuă să fie un punct de interes pentru cei care își amintesc cazul ce a zguduit opinia publică.
Gheorghe Dincă execută pedeapsa de 30 de ani de închisoare
În prezent, Gheorghe Dincă își execută pedeapsa de 30 de ani de detenție, stabilită prin hotărâre definitivă.
De-a lungul anilor, în spațiul public au apărut mai multe relatări despre viața acestuia din penitenciar. Un fost deținut care a împărțit aceeași unitate de detenție a susținut că Dincă avea o atitudine distantă și impunea teamă în rândul unor persoane private de libertate.
Potrivit acestuia, condamnatul ar fi continuat să își susțină nevinovăția și să afirme că nu are legătură cu dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, în ciuda condamnării definitive pronunțate de instanță.
La șapte ani de la tragedie, cazul Caracal rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte din România. Degradarea casei lui Gheorghe Dincă reflectă trecerea timpului, însă nu a șters din memoria colectivă drama care a schimbat percepția asupra modului în care autoritățile au gestionat una dintre cele mai grave anchete din ultimii ani.
Imobilul din Caracal, odinioară în centrul atenției întregii țări, a devenit astăzi o clădire părăsită, care amintește de unul dintre cele mai dureroase episoade din istoria recentă a României.