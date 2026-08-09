Arafat, reacție la Realitatea PLUS: „Populația trebuie să nu acționeze în baza unor instigări pe TikTok”. Șeful DSU confirmă sancțiuni în cazul ambulanțierului care a oprit la piață

Publicat 9 aug. 2026, 13:22 Actualizat 9 aug. 2026, 13:50 Sursă Realitatea PLUS

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a atras atenția în exclusivitate la Realitatea PLUS asupra reapariției în spațiul online a unor informații false privind așa-numita „ambulanță neagră”, subliniind impactul grav pe care astfel de dezinformări îl pot avea asupra siguranței publice.

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