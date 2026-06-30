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BAC 2026: Proba la Matematică/Istorie, amânată din cauza codului roșu de caniculă valabil astăzi
Școală
Ministerul Educației a decis amânarea probei obligatorii a profilului de la Bacalaureat 2026, la disciplinele Matematică sau Istorie, din cauza codului roșu de caniculă valabil astăzi, marți, 30 iunie. Examenul, programat inițial pentru ziua de azi, va fi susținut mâine, miercuri, 1 iulie.
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