Biciclist mort după ce a fost lovit de o mașină. Ce probă îi complică situația avocatului din Craiova

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 sept. 2026, 18:48

Un avocat de 53 de ani din Craiova este cercetat penal după ce un biciclist în vârstă de 59 de ani, cetățean bulgar, a fost lovit mortal de un autoturism în județul Argeș.

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