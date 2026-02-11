Social· 1 min citire
Bolojan fuge iar de presă, în plin scandal pe taxe și pensii VIDEO
11 feb. 2026, 13:16
Actualizat: 11 feb. 2026, 13:16
Bolojan fuge iar de presă, în plin scandal pe taxe și pensii VIDEO
Articol scris de Scris de Realitatea de Vaslui
Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor
Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor și refuză să stea de vorbă cu ei după ce a ieșit de la sedința cu președinții Consiliilor Județene.
Citește și:
- 21:57 - ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța
- 20:37 - Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
- 20:34 - Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”
- 20:32 - Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News