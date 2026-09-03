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Catedrala Națională își deschide astăzi porțile pentru publicul larg

Catedrala Neamului

Catedrala Neamului

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat3 sept. 2026, 07:50
Actualizat3 sept. 2026, 07:53
SursăRealitatea.net

Catedrala Națională își deschide astăzi porțile pentru publicul larg timp de 3 ore în timpul Sfintei Liturghii. Decizia vine cu ocazia întâlnirii internaționale a tinerilor ortodocsi. Slujba este programată între orele 9 și 12, iar accesul va fi permis în limita locurilor disponibile. După încheierea evenimentului Catedrala se va închide din nou pentru finalizarea lucrărilor.

Impresionantul edificul al ortodoxiei va fi deschis publicului între 9:00 și 12:00, pentru prima Sfântă Liturghie din acest an, organizată în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși. Accesul este permis doar în limita locurilor disponibile.

Evenimentul are loc în contextul ITO 2026, reuniune care aduce la București peste 2.400 de tineri din țară și diaspora, alături de voluntari și invitați ai Patriarhiei Române. Programul include momente liturgice, conferințe și procesiunea luminilor.

După încheierea Liturghiei, Catedrala va fi din nou închisă pentru continuarea lucrărilor, iar în următoarele zile accesul credincioșilor va fi permis doar pe esplanadă, unde vor fi instalate ecrane pentru urmărirea slujbelor și conferințelor.

Patriarhia subliniază că deschiderea temporară marchează un moment important în integrarea Catedralei în viața liturgică și culturală, fiind prima Liturghie oficiată în interior în 2026.

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