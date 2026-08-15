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Cel puțin 38 de morți după cutremurul cu magnitudine 7,7 din Indonezia (bilanț actualizat)
Cutremur în Indonezia
Publicat15 aug. 2026, 13:54
Sursărealitatea.net
Cel puțin 38 de oameni au murit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care a lovit sâmbătă coasta insulei indoneziene Flores, în partea de est a arhipelagului, potrivit unui bilanț actualizat dat publicității de Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor (BNPB) din Indonezia, informează EFE.
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