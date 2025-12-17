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Declarații explozive din interiorul Casei Albe: șefa de cabinet îl descrie pe Trump drept „motivat de răzbunare”
Declarații explozive din interiorul Casei Albe: șefa de cabinet îl descrie pe Trump drept „motivat de răzbunare”
Șefa de cabinet îl descrie pe Trump drept „motivat de răzbunare”
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