EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru: Comisia Europeană confirmă că ancheta împotriva TikTok privind alegerile din România este încă în desfășurare

Publicat 7 sept. 2026, 17:41 Actualizat 7 sept. 2026, 17:42 Sursă Realitatea PLUS

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a transmis în exclusivitate pentru Realitatea Plus, jurnalistei Ana Maria Păcuraru, o poziție oficială privind investigația declanșată împotriva TikTok în urma anulării alegerilor prezidențiale din România.

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