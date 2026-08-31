Mirel Rădoi a plecat de la Gaziantep după doar trei etape. Ce spune conducerea clubului despre despărțire

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 21:43

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul lui Gaziantep FK, după ce clubul turc a încheiat colaborarea cu tehnicianul român la doar trei etape de la începutul noului sezon.

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