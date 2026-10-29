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Expertiza psihiatrică în cazul lui Vlad Bălțățeanu: Avea discernământ în momentul crimei

Vlad Băltățeanu / Sursa foto - Facebook

Vlad Băltățeanu / Sursa foto - Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat29 oct. 2026, 18:20
Sursădcnews

Vlad Bălțățeanu, suspectat de uciderea tinerii găsită într-o valiză pe râul Olt, a fost expertizat psihiatric. Raportul medico-legal concluzionează că inculpatul avea discernământ la momentul comiterii faptei.

Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia victimei, a anunțat publicarea rezultatelor expertizei psihiatrice efectuate asupra lui Vlad Bălțățeanu. Potrivit acestuia, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a comunicat că s-a stabilit discernământul inculpatului la momentul săvârșirii faptei.

Vlad Bălțățeanu a fost expertizat medico-legal în vederea stabilirii discernământului la momentul săvârșirii faptei. În urma expertizei efectuate, s-a determinat discernământul la momentul comiterii faptei, dar și cu privire la consecințele sociale negative ce derivau din aceasta.

Deși nu este uzuală o asemenea expertiză și nici obligatorie, modul brutal prin care i-a suprimat viața Valentinei, dar mai ales modalitatea aleasă de a scăpa de cadavru, au dus la necesitatea clarificării acestui aspect.

a declarat Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei Adrian Cuculis

Raportul de expertiză psihiatrică medico-legală nr. 2045/A1-P/482/2026 menționează că inculpatul Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu a prezentat, atât la data faptei, cât și la momentul examinării, diagnosticul de tulburare de personalitate tip emoțional instabil.

Specialiștii au constatat că bărbatul avea capacitatea psihică de a anticipa critic conținutul și consecințele sociale negative ale faptelor pentru care este cercetat. În raport se precizează că nu se recomandă aplicarea măsurilor de siguranță medicală.

Vlad Bălțățeanu este în arest preventiv, fiind acuzat de uciderea Valentinei Robu, o tânără în vârstă de 28 de ani. Corpul victimei a fost găsit pe 22 septembrie 2026, într-o valiză plutind pe râul Olt, în zona barajului de la Ionești, județul Vâlcea.

Anchetatorii au stabilit că moartea a fost violentă, produsă prin șoc traumatic și hemoragic, cu o zi înainte de descoperirea trupului. Victima prezenta două leziuni traumatice la nivelul capului, cinci coaste rupte, precum și leziuni, escoriații și plăgi la nivelul gambelor.

În urma faptelor, iubitul tinerii a fugit din țară și a fost dat în urmărire internațională. S-a predat ulterior la o secție de poliție din Elveția, fiind extrădat apoi în România.

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