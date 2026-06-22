Fostul prezentator Top Gear, Jeremy Clarkson, în remisie după tratamentul pentru cancer la prostată

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 12:36

Jeremy Clarkson, cunoscut pentru emisiunile „Top Gear” și „Clarkson’s Farm”, a anunțat că se află în remisie după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată.

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