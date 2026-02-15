Generalul care și-a bătut familia a ajuns șeful Corpului de Control din MApN. Omul lui Miruță a avut un ordin de protecție instituit pe numele său

Radu Mirută se înconjoară de oameni cu trecut controversat.

Radu Mirută se înconjoară de oameni cu trecut controversat. Pe numele șefului corpului de control al Ministerului Apărării a fost emis în trecut un ordin de protecție! Cea care a cerut restricționarea generalului Antip Adrian pentru nu mai puțin de 6 luni a fost chiar soția sa. În trecut, aceasta l-a reclamat pe omul lui Radu Miruță pentru violențe, atât fizice, cât și verbale.

Cei doi au divorțat, dar generalul nu s-a lăsat ușor. S-a războit în instanță inclusiv cu fosta sa soacră. Am cerut puncte de vedere de la Adrian Antip, cât și de la Radu Miruță. Deocamdată nu am primit niciun răspuns.

Generalul de brigadă dr. Antip Adrian este șeful Corpului de Control și Inspecție din cadrul Ministerului Apărării, condus de rezistul Radu Miruță. Ce știu foarte puțini este trecutul îngrijorător al bărbatului, pe numele căruia fosta sa soție a cerut în 2020 instituirea unui ordin de protecție. Cei doi au împreună doi copii. Femeia s-a temut pentru siguranța lor, fiindcă, așa cum a declarat chiar ea, generalul Antip o supunea agresiunilor psihologice, fizice și amenințărilor.





„În acest context, instanța reține că pârâtul a avut un comportament abuziv, prin care a încercat să subordoneze voința soției și a celor doi copii propriei voințe și scopuri, în caz de refuz recurgând la violență fizică, verbală și amenințări cu acte de violență sau de natură a produce persoanelor vizate o stare de temere.”, se arată în hotărârea cu privire la emiterea ordinului de protecție pe numele lui Antip Adrian, în anul 2020.

La acea vreme, instanța a concluzionat că cei doi copii au fost la rândul lor victime, fiindcă au fost martori ai răbufnirilor violente ale lui Antip Adrian asupra soției sale. Toate acțiunile pe care omul lui Miruță le făcea, spune instanța, le-au arătat membrilor familiei sale că se aflau într-un pericol iminent. De aceea, s-a decis evacuarea sa din locuință și i s-a impus, timp de 6 luni, să păstreze distanța față de proprii copii și fosta soție.



Generalul Antip Adrian nu s-a limitat la conflictul cu fosta sa soție, fiindcă a dat-o în judecată și pe fosta sa soacră. Aceasta din urmă s-a plâns că i-a tolerat multe de-a lungul mariajului pe care l-a avut cu fiica sa. De asemenea, a reluat aceleași mărturii, potrivit cărora omul lui Miruță era violent chiar și cu copiii, dar și dispus să calce pe cadavre pentru a-și atinge scopurile.



În plus, spune fosta soacră, șeful corpului de control al MApN a amenințat că se poate folosi de funcția sa pentru a-i face rău. Nu este clar cum un om care a avut abateri atât de grave de conduită ocupă acum postul de Șef al Corpului de Control și Inspecție din cadrul Ministerului Apărării.

