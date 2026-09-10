Google avertizează: căutările din Europa vor fi mai puțin utile după noile reguli UE

Google modifică modul în care afișează rezultatele căutărilor pentru utilizatorii din Europa, după presiunile autorităților UE pentru respectarea regulilor de concurență.
Noile schimbări vizează în special căutările pentru hoteluri, restaurante, zboruri și alte servicii, iar compania avertizează că europenii ar putea găsi mai greu informațiile dorite.
Ce se schimbă în rezultatele Google
În cazul unor căutări, serviciile specializate de comparare vor primi o poziție mai vizibilă în partea de sus a paginii. Vor urma alte platforme de acest tip, în timp ce rezultatele directe ale hotelurilor, restaurantelor sau altor companii vor avea mai puțină vizibilitate.
Google va modifica și modul în care sunt prezentate anumite informații. De exemplu, în unele rezultate dedicate hotelurilor, restaurantelor sau companiilor aeriene nu vor mai fi afișate anumite date utile, precum prețurile în timp real.
Compania susține că noul sistem favorizează intermediarii și platformele de comparare în detrimentul afacerilor locale care își prezintă direct serviciile.
„Pentru a respecta cerințele DMA, facem schimbări semnificative în Search în Europa”, a transmis Nick Fox, vicepreședinte senior al Google.
Google susține că experiența utilizatorilor va avea de suferit
Gigantul tehnologic afirmă că a testat modificările pe milioane de utilizatori europeni, iar rezultatele ar fi indicat un nivel ridicat de nemulțumire. Potrivit companiei, oamenii au fost nevoiți în unele cazuri să reformuleze căutările sau să repete interogările pentru a ajunge la informațiile dorite.
Google spune și că modificările introduse anterior pentru respectarea regulilor europene au dus la o scădere de aproximativ 30% a traficului gratuit și direct către site-urile unor afaceri europene.
Schimbările se aplică utilizatorilor din Uniunea Europeană. Căutările efectuate în afara blocului comunitar nu sunt vizate de această modificare.
De ce a intervenit Uniunea Europeană
Măsurile sunt legate de Digital Markets Act, legislația prin care UE încearcă să limiteze avantajele pe care marile platforme tehnologice le pot acorda propriilor servicii.
În iulie, Google a fost amendat cu 460 de milioane de euro pentru că și-ar fi favorizat propriile servicii în rezultatele pentru cumpărături, hoteluri, transport și sport. Comisia Europeană a cerut companiei să își modifice practicile și a avertizat că nerespectarea obligațiilor poate atrage sancțiuni suplimentare.
Google consideră că noile reguli vor reduce calitatea serviciului pentru europeni, în timp ce autoritățile europene susțin că măsurile sunt necesare pentru a asigura condiții mai echitabile pentru concurenții companiei.