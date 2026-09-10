Kim Jong-un ar fi schimbat regulile succesiunii în Coreea de Nord. Ce se întâmplă cu fiica liderului

Kim Jong-un pare să fi modificat regulile interne ale Partidului Muncitorilor din Coreea într-un mod care poate influența viitoarea succesiune la conducerea țării.
Potrivit unei analize recente, vârsta minimă pentru intrarea în partid a fost ridicată de la 18 la 20 de ani, o schimbare care ar putea amâna accesul formal al fiicei sale, Kim Ju Ae, la structurile de putere.
Fiica liderului, pregătită pentru o eventuală succesiune
Kim Ju Ae, despre care serviciile sud-coreene estimează că are aproximativ 13 ani, este considerată în prezent principalul succesor al tatălui său. În ultimele luni, ea a apărut tot mai des alături de Kim Jong-un la evenimente militare și politice importante.
Serviciile de informații din Coreea de Sud au transmis că există informații credibile potrivit cărora adolescenta este pregătită pentru a prelua, la un moment dat, conducerea regimului.
Totuși, modificarea regulilor partidului înseamnă că Ju Ae nu poate avea în perioada următoare un rol formal în cadrul organizației. Schimbarea poate fi interpretată și ca o încercare de a consolida instituțiile partidului și controlul personal al lui Kim Jong-un.
Un posibil frate nu ar fi în linia directă pentru putere
În același timp, serviciile sud-coreene verifică informațiile potrivit cărora Kim Jong-un ar mai avea un fiu. Existența unui posibil frate mai mare al lui Ju Ae a fost discutată și în trecut, însă informațiile nu au fost confirmate.
Evaluarea actuală a serviciilor de informații este că, chiar dacă un astfel de fiu există, el nu se află în poziția de a deveni succesor.
Nici existența unui copil mai mic nu este exclusă. Potrivit informațiilor analizate de Seul, Kim Jong-un ar putea avea încă un copil, al cărui sex nu este cunoscut.
O premieră pentru dinastia Kim
Dacă Ju Ae va ajunge într-adevăr să conducă Coreea de Nord, ar fi prima femeie care preia conducerea dinastiei Kim. Până acum, țara a fost condusă timp de aproape opt decenii exclusiv de bărbați din aceeași familie.
În același timp, adolescenta nu deține în prezent o funcție oficială în partid sau în administrație. Poziționarea ei la evenimente militare și politice este însă atent urmărită, iar aparițiile publice au devenit tot mai frecvente.
Modificarea regulilor partidului nu anulează scenariul unei succesiuni în favoarea lui Ju Ae, dar poate indica faptul că regimul nu se grăbește să îi ofere un rol instituțional. Kim Jong-un are 42 de ani și nu există, deocamdată, o confirmare oficială că fiica sa a fost desemnată succesor.