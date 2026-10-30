Ministrul Agriculturii va cere Guvernului reluarea exporturilor de ovine și caprine în țări terțe în câteva săptămâni

Exporturile de ovine și caprine românești către țările din afara Uniunii Europene ar putea fi reluate în câteva săptămâni, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care va solicita Guvernului autorizarea livrărilor dacă Bruxelles-ul menține restricțiile actuale.
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat într-un interviu acordat postului Gândul că România a îndeplinit demersurile cerute de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare. Oficialul a precizat că procesul de vaccinare a animalelor va fi finalizat în cursul acestei săptămâni, iar documentația necesară va fi transmisă autorităților europene.
Suspendarea exporturilor a fost impusă prin decizia Comisiei Europene din 18 iunie, care stabilește restricții privind deplasarea animalelor din România către alte state membre și către țări terțe până la 31 decembrie 2026. Măsurile vizează combaterea pestei micilor rumegătoare, o boală care afectează ovinele și caprinele.
În lipsa unei decizii favorabile din partea Comisiei Europene, Florin Barbu a anunțat că va propune Guvernului reluarea comerțului cu statele terțe care acceptă importul de animale vaccinate. Această măsură ar viza piețele unde există deja protocoale tehnice încheiate și acorduri comerciale.
Ministrul a enumerat printre statele interesate de achiziționarea animalelor românești Arabia Saudită, Israel, Iran, Maroc și Algeria. Potrivit cifrelor invocate de acesta în interviu, livrările de ovine și caprine către țările terțe au avut o valoare de aproximativ 300 de milioane de euro în perioada 2024-2025.
Blocajul comercial afectează crescătorii și firmele care nu mai pot respecta termenele de livrare din contractele încheiate cu partenerii externi. Florin Barbu a atras atenția că suspendarea comerțului contribuie la dezechilibrele balanței comerciale și afectează veniturile operatorilor economici din domeniu.
Oficialul a menționat, de asemenea, că România asigură aproximativ 25% din consumul de carne de oaie la nivelul Uniunii Europene. Aceste date au fost prezentate de ministru în cadrul interviului și nu reprezintă o confirmare independentă a statisticilor oficiale.
Subiectul a fost discutat și în contextul solicitării organizației Animals International, care a cerut Comisiei Europene suspendarea transporturilor maritime de animale vii din portul Midia. Organizația a invocat riscurile legate de transportarea animalelor în zone afectate de conflicte armate și dificultățile potențiale de evacuare în caz de urgență.
Florin Barbu s-a declarat convins că această solicitare nu va împiedica reluarea exporturilor, susținând că România și-a respectat obligațiile față de Comisia Europeană. Deocamdată, nu a fost anunțată oficial ridicarea restricțiilor, iar decizia finală depinde de evoluția situației epidemiologice și de regulile sanitar-veterinare aplicabile.