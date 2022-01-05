O femeie și un bărbat, reținuți de polițiști după ce au bătut un bărbat pe terasa unui bar

Poliţiştii Secției 6 Poliție Rurală Negrești au reţinut un bărbat și o femeie, din comuna Băcești, județul Vaslui, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Negrești din cadrul Poliției orașului Negrești au probat activitatea infracțională a unui bărbat în vârstă de 28 de ani și a unei femei în vârstă de 30 de ani, din localitatea Băcești, comuna Băcești, bănuiți de comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, în data de 3 ianuarie 2022, ora 16:00, pe fondul unei stări conflictuale spontane, cele două persoane cercetate ar fi provocat scandal și ar fi agresat persoana vătămată, un bărbat în vârstă de 42 de ani, din localitatea Băcești, comuna Băcești, județul Vaslui, în timp ce se afla pe terasa unui spațiu comercial din aceeași localitate.

În data de 4 ianuarie 2022, ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii negreșteni au luat față de bărbatul de 28 de ani, dar și față de femeia în vârstă de 30 de ani, măsura reținerii, pentru o perioadă de 24 de ore. Aceștia urmează a fi prezentați în cursul zilei de astăzi, 5 ianuarie 2022, Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a celor două persoane.

