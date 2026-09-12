Ochiul din cer: Poliția Română a sancționat sute de șoferi vitezomani cu ajutorul elicopterelor

Peste 550 de conducători auto au fost amendați în urma celor 145 de misiuni aeriene desfășurate pentru siguranța traficului.
Poliția Română continuă eforturile de reducere a accidentelor pe drumurile publice printr-o abordare modernă și eficientă.
Cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație, forțele de ordine au organizat o serie de acțiuni de monitorizare a traficului din aer.
Această inițiativă are rolul de a depista șoferii care încalcă grav regulile de circulație și de a preveni tragediile rutiere, în contextul în care viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor mortale din România.
Coordonare între echipajele aeriene și cele de la sol
Cele 145 de misiuni aeriene s-au dovedit a fi un instrument extrem de eficient în depistarea neregulilor.
Elicopterele dotate cu aparatură specială de supraveghere au transmis în timp real informații către echipajele de poliție rutieră aflate la sol. Astfel, peste 550 de conducători auto au fost trași pe dreapta și amendați pentru depășirea limitelor legale de viteză.
Pe lângă amenzile usturătoare aplicate, mulți dintre conducătorii auto au rămas și fără permisele de conducere.
Autoritățile atrag atenția că astfel de acțiuni integrate, care combină perfect resursele aeriene cu cele terestre, vor continua pe principalele artere din țară, având ca scop principal responsabilizarea tuturor participanților la trafic.