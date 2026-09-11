Lukașenko își pune armata în alertă: „A venit timpul să o zguduim”. Mobilizarea, luată în calcul

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat o amplă verificare a pregătirii militare a armatei și a transmis că aceasta ar putea ajunge până la mobilizare.
Liderul de la Minsk susține că măsurile sunt necesare pentru a testa capacitatea forțelor armate de a reacționa în cazul unui conflict.
„A venit timpul să zguduim armata”
Lukașenko a făcut declarațiile în timpul unei vizite la poligonul Obuz-Lesnovski, unde sunt desfășurate exerciții și verificări ale unităților militare.
„Armata trebuie zguduită, a venit timpul. Întreaga armată. Îi vom verifica pe toți. Până la mobilizare”, a declarat liderul belarus.
Potrivit acestuia, verificările au început deja cu mai multe unități, inclusiv cu formațiuni de tancuri și infanterie mecanizată. În prezent este verificată și o brigadă de artilerie.
Lukașenko a precizat că exercițiile sunt desfășurate cât mai aproape de condițiile reale de război.
„Ne pregătim de război pentru a nu exista război”
Liderul de la Minsk susține că scopul verificărilor este creșterea nivelului de pregătire al armatei și adaptarea acesteia la lecțiile învățate din conflictele militare actuale.
„Facem totul ca într-un război”, a spus Lukașenko, adăugând că armata trebuie să fie pregătită să reacționeze rapid la orice amenințare.
El a descris strategia drept o pregătire pentru război menită tocmai să prevină izbucnirea unuia.
Belarus își intensifică pregătirea militară
Anunțul vine într-o perioadă în care Belarus își consolidează capacitățile militare și desfășoară verificări ale unităților din mai multe regiuni.
În paralel, Minsk a anunțat pentru perioada septembrie-noiembrie o nouă campanie de recrutare pentru serviciul militar obligatoriu și pentru serviciul în rezervă.
Lukașenko a ordonat anterior și consolidarea unor unități de-a lungul frontierelor, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor cu statele NATO.
Deși autoritățile de la Minsk susțin că nu există în acest moment o amenințare directă la adresa Belarusului, verificarea întregii armate și menționarea explicită a unei eventuale mobilizări indică o creștere a nivelului de pregătire militară al țării.