Pacea promisă de Trump se clatină serios! Putin amenință că retrage concesiile făcute

Putin amenință că retrage concesiile făcute

Acordul de pace dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța recent ca fiind „aproape finalizat”, pare să intre într-o zonă extrem de fragilă. Moscova a transmis că Vladimir Putin ia în calcul retragerea unor concesii făcute anterior în cadrul negocierilor, invocând un incident grav atribuit forțelor ucrainene.

Potrivit Kremlinului, președintele rus l-a informat direct pe Donald Trump că intenționează să își reevalueze poziția față de anumite angajamente asumate în etapele anterioare ale discuțiilor.

Decizia ar fi fost luată după ce Rusia a acuzat Ucraina de lansarea unui atac cu drone asupra uneia dintre reședințele lui Vladimir Putin, situată în zona Novgorod, la Valdai.

Acuzațiile au fost respinse categoric de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a negat orice implicare a Kievului într-un astfel de atac. Cu toate acestea, incidentul a provocat tensiuni majore pe axa Moscova–Washington, iar Donald Trump s-ar fi declarat extrem de iritat de situație.

Casa Albă a evitat să precizeze dacă președintele american a primit informații confirmate din partea serviciilor de informații care să susțină versiunea prezentată de Rusia, înainte ca Trump să reacționeze public. În schimb, Moscova pare să fi profitat de acest episod pentru a pune presiune suplimentară în cadrul negocierilor de pace.

Așa-zisul atac asupra reședinței de la Valdai ridică însă numeroase semne de întrebare, în condițiile în care nu au fost prezentate dovezi clare, iar circumstanțele incidentului rămân neclare. Analiștii avertizează că episodul ar putea fi folosit ca pretext pentru blocarea sau renegocierea unor înțelegeri deja conturate.

În acest context tensionat, optimismul exprimat anterior de Donald Trump privind o pace rapidă între Rusia și Ucraina pare să se estompeze, iar negocierile riscă să intre într-o nouă fază de impas sau chiar de escaladare.