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Social· 1 min citire
Polițist anchetat pentru trafic de persoane
politia, politist FOTO: Pixabay.com
Agentul ar fi folosit metoda „loverboy” pentru a manipula și a obliga o tânără să practice prostituția în folosul său financiar.
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