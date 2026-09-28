România are mai multe F-16, dar prea puțini piloți pentru ele. Miruță: „Avioanele nu zboară singure”

România a primit în ultimii ani tot mai multe avioane F-16, însă numărul orelor de zbor efectuate de piloții militari a scăzut constant între 2022 și 2025.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, spune că una dintre probleme este lipsa piloților, dar și insuficiența resurselor financiare și logistice necesare pentru operarea aeronavelor.
Numărul orelor de zbor a scăzut
Datele prezentate de Ministerul Apărării arată că piloții români au efectuat aproximativ 25.000 de ore de zbor în 2022. În 2023, numărul a coborât la 21.000, apoi la 20.000 în 2024. În 2025 au fost realizate aproximativ 18.000 de ore.
Scăderea s-a produs în condițiile în care România și-a extins treptat flota de F-16. Pentru 2025 fuseseră planificate 30.000 de ore de zbor, însă au fost realizate cu 12.000 mai puține.
„Avem mai puțini piloți decât avioane”
Radu Miruță susține că problema nu ține doar de aeronave sau de combustibil, ci și de personal. „Avem mai puțini piloți decât avioane. Avioanele nu zboară singure”, a declarat ministrul interimar al Apărării.
Potrivit acestuia, numărul de ore efectuate pe avioanele de luptă este influențat și de misiunile de poliție aeriană desfășurate frecvent ca răspuns la apariția dronelor în apropierea spațiului aerian românesc.
Miruță a precizat însă că resursele umane și cele financiare sunt ambele insuficiente. Costurile nu se limitează la carburant, ci includ mentenanța aeronavelor și infrastructura necesară operării acestora.
Banii pentru orele de zbor au fost redirecționați
Ministrul a explicat că, deși pentru 2025 fuseseră prevăzute fonduri pentru 30.000 de ore de zbor, bugetul respectiv a fost ulterior folosit și pentru alte cheltuieli.
„Cu banii ăștia s-au consumat la final, bugetul s-a executat. Înseamnă că s-au mutat dintr-o parte pe alta, s-au mutat spre altă cheltuială”, a spus Radu Miruță.
El a subliniat că pregătirea piloților presupune mai multe elemente care trebuie asigurate simultan: aeronave disponibile, echipamente, muniție, infrastructură și resurse pentru mentenanță.
MApN indică și lipsa avioanelor de antrenament
Ministerul Apărării a oferit și o explicație suplimentară privind numărul redus de piloți. Potrivit instituției, pregătirea acestora este afectată de lipsa unui număr suficient de aeronave IAR-99 disponibile pentru instruire.
Programul de modernizare a avioanelor IAR-99 a înregistrat întârzieri, iar absența acestei platforme intermediare de antrenament a limitat posibilitatea unor piloți de a parcurge toate etapele necesare pentru calificarea pe F-16.
În aceste condiții, creșterea numărului de aeronave moderne din dotare nu înseamnă automat și creșterea proporțională a numărului de ore de zbor.
F-16 sunt folosite și pentru misiuni de poliție aeriană
Avioanele F-16 reprezintă una dintre principalele capabilități ale României pentru misiunile de poliție aeriană. În contextul războiului din Ucraina și al incidentelor cu drone în apropierea frontierei, aeronavele sunt ridicate în repetate rânduri pentru verificarea și monitorizarea situației aeriene.
O investigație recentă a arătat că una dintre escadrilele operaționale de F-16 de la Baza Aeriană Borcea are 17 aeronave operaționale. În cazul unei alerte reale, piloții trebuie să poată decola într-un interval foarte scurt.
Problema semnalată de Ministerul Apărării este astfel legată nu doar de numărul avioanelor disponibile, ci și de capacitatea României de a asigura simultan suficienți piloți instruiți, ore de zbor, mentenanță și infrastructură pentru folosirea eficientă a flotei.