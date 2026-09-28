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Accident pe DN 15D, în județul Vaslui

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 11:02

Două autoturisme s-au ciocnit la ieșirea din Negrești spre Todirești, iar echipaje ISU și SAJ au intervenit la fața locului.

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe DN 15D, la ieșirea din orașul Negrești în direcția Todirești.

La accident au fost mobilizați pompieri din Negrești și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui. În total, trei persoane au fost evaluate, iar două dintre acestea au avut nevoie de acordarea primului ajutor sau de îngrijiri medicale. 

Echipajele de intervenție au asigurat și măsurile necesare pentru prevenirea altor incidente în zona coliziunii. Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști pe baza cercetărilor și a declarațiilor celor implicați. 


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