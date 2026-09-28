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Accident pe DN 15D, în județul Vaslui
FOTO: Arhivă
Două autoturisme s-au ciocnit la ieșirea din Negrești spre Todirești, iar echipaje ISU și SAJ au intervenit la fața locului.
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