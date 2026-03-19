România, la limita supraviețuirii. Peste 50% dintre oameni sar peste mese din lispă de bani

O radiografie sumbră a nivelului de trai confirmă prăbușirea puterii de cumpărare în România: peste jumătate dintre cetățeni (56%) au ajuns să facă sacrificii alimentare pentru a supraviețui de la o lună la alta.

Radiografia supraviețuirii: Între teama de foame și sacrificiul pentru cei dragi

Radiografia supraviețuirii: Între teama de foame și sacrificiul pentru cei dragi

Instabilitatea financiară a încetat de mult să fie doar o cifră în rapoartele economice, transformându-se într-o sursă de anxietate generalizată care domină viața de zi cu zi a românilor. Un procent covârșitor de 60% dintre cetățeni recunosc că trăiesc cu o teamă constantă că veniturile lunare nu vor mai fi suficiente pentru a asigura hrana de bază. Această insecuritate alimentară, care s-a agravat dramatic în ultimii cinci ani în opinia a peste două treimi din populație, a modificat fundamental comportamentul la cumpărături. „Vânătoarea” de promoții și reduceri a devenit o regulă de supraviețuire pentru opt din zece români, transformând gestul simplu de a umple coșul într-un exercițiu matematic de criză.

Efectele penuriei financiare depășesc însă granițele bucătăriei, infiltrându-se adânc în țesutul social al comunităților. Lipsa banilor izolează: aproximativ 60% dintre respondenți au ajuns să evite întâlnirile cu prietenii sau familia din simplul motiv că nu își mai permit să contribuie la masă sau să achite o consumație în oraș. Mai grav este faptul că privarea de hrană a devenit o formă de sacrificiu asumat în interiorul căminului. Patru din zece români aleg voluntar să sară peste mese pentru a se asigura că porțiile copiilor sau ale bătrânilor din familie rămân intacte, un gest de altruism disperat în fața unei realități economice nemiloase.

Totuși, în acest peisaj marcat de lipsuri, solidaritatea umană rămâne surprinzător de vie. Paradoxal, cei care se luptă cu dificultățile financiare sunt și cei mai înclinați să îi ajute pe alții; aproape 57% dintre români au donat alimente sau au plătit cumpărăturile pentru persoane aflate într-o situație și mai precară decât a lor. Această rețea informală de sprijin transformă familia și cercul apropiat în ultimul colac de salvare, majoritatea populației bazându-se pe rude în caz de forță majoră. Totuși, sub pojghița de solidaritate persistă un sentiment de stigmatizare socială: aproape un sfert dintre cei care nu ar mai avea ce pune pe masă ar prefera să țină situația secretă, captivi între mândrie și rușinea de a cere ajutor.

Realizat pe un eșantion reprezentativ de peste o mie de persoane, acest studiu subliniază o vulnerabilitate sistemică ce depășește pragul statistic, indicând o nevoie urgentă de politici care să restabilească demnitatea și siguranța alimentară la nivel național.